欧盟公布7500亿欧元振兴方案 规模空前

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟（EU）执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天为欧洲提出规模7500亿欧元的疫情后振兴方案，但必须说服对此抱存怀疑的其他成员国支持才能过关。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，让欧盟陷入有史以来最严重经济衰退，范德赖恩的提案将着手帮助受疫情重创的欧洲国家。

假使振兴方案获通过，将是欧盟有史以来规模最大的刺激方案，且可能藉由对欧洲境内塑胶业、碳排放、科技巨擘等课税充当财源之一。

主管经济事务欧盟执委简提洛尼（Paolo Gentiloni）赞扬这项方案是「欧洲的突破」，可以应对前所未见危机。

义大利和西班牙是欧洲疫情重灾区，且面临沉重负债，无法独力重振国内经济，因而强力施压欧盟推出强大振兴方案。

如果欧盟成员国照单接受这项提案，义大利在未来3年将可获得818亿欧元直接援助，西班牙则将获得773亿欧元直接援助。

整体而言，欧盟将直接援助4050亿欧元，其中288亿欧元给德国以及387亿欧元给法国。

此外，成员国还将获得贷款，其中义大利将获得900亿欧元贷款，西班牙则为310亿欧元。

欧盟官员告诉法新社，提供给成员国的贷款和直接援助总额略超过6500亿欧元，而欧盟主导的纾困方案还可动支1000亿欧元。

7500亿欧元振兴基金纳入欧盟2021至2027年长期预算内，两者都必须获27个成员国无异议通过，并经欧洲议会议员批准。整个长期预算规模将高达1.85兆欧元。

© 2020 AFP