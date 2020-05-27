欧盟将公布兆元振兴基金计画

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（法新社布鲁塞尔27日电） 欧洲联盟（EU）执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天将公布规模约1兆欧元的欧洲振兴基金，但她将得说服抱持怀疑论国家的支持。

蔓延全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情把欧盟拖进历来最严重的衰退，范德赖恩的提案将用于帮助最受冲击的国家。

这场疫情已造成欧洲至少17万2000人病逝、经济冻结，商店仅能慢慢恢复营业，而过去对旅游和贸易开放大门的边界，现在也实施严格的管制措施。

义大利和西班牙是欧洲疫情最受冲击的受害者，巨债压力仍让他们喘不过气，想重振分崩离析的经济，又缺乏德国等国的火力。

欧盟执委会已赢得德国与法国的重要支持，法德同意以欧盟名义从市场贷出5000亿欧元资金，着手修补问题。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）上周抛出震撼弹，同意局部改变柏林原本强烈反对欧盟成员联名借款的立场。

但法德的计画遭到「节俭四国（Frugal Four）」荷兰、瑞典、奥地利和丹麦提案反制。欧盟北部成员国传统上反对再给布鲁塞尔更多现金，也不同意将现金转给负债累累的南部国家。

欧盟北部国家强烈反对使用发放补助金的方式纾困，而偏好提供条件严厉且有外部监督的贷款，以减少本国纳税人的风险。

他们也指责欧盟南部成员国寅吃卯粮，任由债台高筑，却不决定改革财政。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP