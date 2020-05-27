疫情夺全球逾35万性命 累计确诊超过560万例

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（法新社巴黎27日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间27日11时（台湾晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情在全球夺走至少35万608条人命，美国死亡人数逼近10万大关。

疫情自去年底在中国爆发以来，迄今已蔓延至196个国家及地区，全球累计确诊病例至少560万5020起，其中至少222万2200人被认为已经康复。

美国是全球疫情最严重国家，累计确诊168万1418例，9万8929人染疫病故，至少38万4902人被宣告康复。

英国死亡人数排名全球第2，仅次于美国，迄今累计确诊26万5227例，3万7048人病故；接着依序为义大利，累计确诊23万555例，3万2955人死亡；法国累计确诊18万2772例，并有2万8530死；西班牙累计23万6259人确诊，2万7117人死亡。

西班牙25日将死亡人数下修2000人，因为一些死者被重复计算或是错误归咎于染疫病故。

中国（不包括香港、澳门）累计确诊8万2993例，并有4634人病故，病愈人数则有7万8280人。

欧洲累计确诊206万7069例，其中17万3948人病故；美国与加拿大累计确诊176万8065例，其中10万5664人死亡；拉丁美洲与加勒比海累计确诊80万3778例，4万3458人病故。

亚洲累计确诊47万7600例，1万4794人病故；中东累计确诊36万799例，9017人死亡；非洲累计确诊11万9236例，3596人死亡；大洋洲累计确诊8497例，131人病故。

© 2020 AFP