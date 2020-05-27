疫情导致赛季停摆 美国各职业赛可望复赛

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（法新社纽约26日电） NBA、NFL、MLB的球员工会如今纷纷表示，因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发而停摆的赛事，可望在今年以某种形式恢复进行。

但北美这3大体育联盟目前都还没有任何定案，对于那些试着避免感染病毒，却同时冒着健康风险打球的人来说，安全「确定性」仍是他们相当关切的议题。

职业美式足球联盟NFL球员工会执行理事史密斯（DeMaurice Smith）、美国职篮NBA球员工会执行理事罗伯兹（Michele Roberts）、美国职棒大联盟MLB球员工会理事长克拉克（Tony Clark）在一次电话会议中，对（复赛）展现信心。

当被要求对复赛的可能给分，以1到10分打分数，10分代表一定会复赛。克拉克表示MLB是8.5分，罗伯兹称NBA是6分，史密斯则认为NFL是6分到7分之间。

罗伯兹说：「上周我可能会打8分。」他表示，最近有些球员向我反映他们的担忧，因为现在婴儿和幼童都有感染的病例，因此让人担忧的程度增加了。

罗伯兹告诉体育电视频道ESPN，绝大多数的球员都想要复赛，但对于能免于染疫的保护「必须有一定程度的把握」。

NBA的球员已获准能在球队的设施进行个别训练，尽管细节尚未做最终确认，但他们正寻求能于7月下旬在佛罗里达州奥兰多的迪士尼乐园复赛的计画。

© 2020 AFP