美籍非裔男子遭警压颈致死 引燃舆论怒火

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（法新社华盛顿26日电） 美国明尼苏达州警方当街用膝盖压制一名上铐的非裔男子颈部，时间长达5分多钟，男子最终断气，影片曝光后，警方对待非裔美国人的方式再度点燃怒火。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）昨天在明尼阿波利斯（Minneapolis）街头上半身赤裸被压制在地，一名员警以膝盖压住他的颈部，过程遭围观民众录下。

年约40多岁的佛洛伊德当时频频惨叫，苦苦哀求员警：「拜托，拜托。你膝盖压到我脖子，我不能呼吸…妈妈，妈妈。」

警方明明仍压着他，却要他「起身进车里」，佛洛伊德表明自己会照做，只是被压着他无法移动。接下来，佛洛伊德渐渐陷入沉默，一动也不动。

佛洛伊德随后送医急救，稍后宣告不治。

明尼阿波利斯市长佛雷（Jacob Frey）对此表达震怒，开除4名涉案员警，民众要涉案员警以谋杀罪起诉的呼声也逐渐升高。

佛雷表示，影片内容看来，整起事件没有一件事做对。

他说：「我们看到一名白人员警用膝盖压住一名非裔男性的颈部长达5分钟。在美国，身为非裔不应该等同死罪。」

佛洛伊德家属委任的民权律师克鲁普（Ben Crump）透过声明表示，警方当时是以伪造文书指控拦下佛洛伊德。

克鲁普表示，伪造文书为非暴力罪嫌，警方抓人进行询问却滥用武力、过度执法，白白赔上一条性命。

美国哥伦比亚广播公司（CBS）明尼阿波利斯地方姐妹台WCCO报导，目击者麦克米兰（Charles McMillan ）表示，佛洛伊德大可不用死，警察唯一要做的就是把膝盖自他脖子移开。

事实是，从拍摄的影片中可听到有路人试图介入，有人告诉白人员警：「老兄，他现在又没有拒捕…你现在阻挡他呼吸，这样做对吗？」

佛洛伊德之死，令人想起2014年纽约市男子贾纳（Eric Garner）因贩售私菸遭前来逮人的警察掐喉致死事件。贾纳的死催生了后来全美「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP