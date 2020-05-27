里约州长遭控侵占抗疫公款 警方搜索官邸

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（法新社里约热内卢26日电） 巴西警方调查一起2019冠状病毒疾病（COVID-19）野战医院兴建基金遭侵占的案件，今天突袭搜查里约热内卢州州长伟泽官邸。

伟泽（Wilson Witzel）谴责这场搜查行动是总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）政府的「政治迫害」。

联邦警察怀疑「有贪腐网络…侵占用以因应冠状病毒引发之公卫紧急情况的公共基金」，另在里约热内卢市（Rio de Janeiro）与圣保罗市（Sao Paulo）两地搜查伟泽之前的住家和其他锁定地点。

为了避免里约热内卢州医疗系统崩溃，原本应该兴建9座野战医院，但迄今仅3座完工。

伟泽否认有任何不当行为。右翼的伟泽原本是波索纳洛的盟友，后来两人失和，伟泽还突然成了波索纳洛于2022年大选寻求连任的潜在对手。

伟泽屡屡与波索纳洛起冲突，他说自己是因政治因素遭到锁定。伟泽因应2019冠状病毒疾病，下令实施居家禁足令，引发波索纳洛不满。

波索纳洛向来淡化疫情威胁，他经常痛批各州州长的居家令政策，称他们是无谓地伤害经济。

伟泽在记者会上表示：「发生在我身上的事，也会发生在其他被视为敌人的州长身上。」

「我不会低头…也不会停止对抗这种法西斯主义，这种在我们国家出现的新迫害独裁。」

波索纳洛则在总统府外发言时，挂着微笑，为这波突袭搜查行动向联邦警察道贺。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP