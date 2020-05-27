SpaceX飞龙号载人任务倒数计时 NASA太空人准备就绪

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（法新社佛州甘乃迪太空中心26日电） 美国佛州大西洋岸今天乌云密布，距离2名太空人搭乘太空探索科技公司太空船升空，执行国家航空暨太空总署（NASA）历来赋予民企最危险的任务，仅仅只剩一天。

根据今天最新的佛州卡纳维尔角（Cape Canaveral）天气预报，明天有6成机会是好天气。

美国太空人班肯（Bob Behnken）与赫尔利（Douglas Hurley）在全新的「飞龙号」（Crew Dragon）太空船展开旅程前，已经接受严格的隔离两周。太空探索科技公司（SpaceX）将发射「猎鹰9号」（Falcon 9）火箭，把太空船送上天 。

飞龙号与猎鹰9号都由太空探索科技公司制造。太空探索科技公司是2002年成立的新创公司，创办人马斯克（Elon Musk）当时才30多岁，他靠着支付平台PayPal致富，后来还成立了知名的电动车公司特斯拉（Tesla）。

飞龙号将搭载太空人，前往国际太空站（ISS）。

由于美国2011年上一次载人任务之后，一直是仰赖俄罗斯火箭把太空船送进太空，如果飞龙号此次任务成功，将是美国的国家骄傲。

不管是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，或是为了阻止疫情蔓延而采取的封锁措施，都不能阻挡飞龙号的发射。美国总统川普将是继尼克森（Richard Nixon）与柯林顿（Bill Clinton）之后，历来仅仅第3位亲自看着执行载人任务的太空船发射升空的美国领袖。

NASA署长布莱登斯坦（Jim Bridenstine）表示：「这将是所有美国人可以花点时间，看着我国再次做出惊人之举的特别时刻。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP