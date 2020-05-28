伊朗14岁少女与男友私奔 遭父亲荣誉处决

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗一名14岁少女与年长15岁的男子私奔后，遭她的父亲斩首处决，今天引发民众群起愤慨，伊朗媒体谴责伊朗父权文化下的「制度化暴力行为」。

这起明显为「荣誉处决」犯罪案，受到伊朗媒体广泛报导，「埃布特卡报」（Ebtekar）刊在头版，标题为「不安全的父亲之家」。

伊朗媒体报导，艾希拉菲（Romina Ashrafi）是21日在伊朗北部吉兰省（Gilan）塔拉斯（Talesh）的住家内，在睡梦中遭父亲砍下头颅处决。

媒体报导说，她的父亲不让她与比她年长15岁的男子结婚，艾希拉菲因此决定与情人私奔，但在她父亲报警后，艾希拉菲回到家中。

伊朗媒体报导，在遭到有关当局逮捕后，艾希拉菲跟法官说，她担心如果回到家中，会有生命危险。

不过，埃布特卡报写道，让民众最愤慨的是，艾希拉菲的父亲所受到的惩处可能不会很严重。

埃布特卡报指出，伊朗一般的「以眼还眼」报复性正义，不适用于杀害自己小孩的父亲。

埃布特卡报写道，因而他可能将面临3到10年有期徒刑，且可能进一步减刑，并谴责伊朗「父权文化」下的「制度化暴力行为」。

推特上以波斯语标注艾希拉菲（#Romina_Ashrafi）的推文，都在宣泄对这起事件的愤怒，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）的办公室说，罗哈尼今天在内阁会议「表达他的遗憾」，呼吁尽快通过数项反暴力法案。

伊朗主管女性与家庭事务的副总统艾伯特卡（Masoumeh Ebtekar）在推特写道，关于保护年轻人的法案，目前正在伊朗宪法监护委员会（Guardian Council）进行「最后阶段」批准。

© 2020 AFP