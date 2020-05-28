冠状病毒疫情持续延烧 全球至少35.5万人不治

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（法新社巴黎28日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间28日11时（台湾晚间7时），2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球已夺走至少35万5736条人命。

疫情自去年12月在中国爆发以来，迄今已蔓延196个国家和地区，全球累计确诊总数至少570万5890起，其中至少228万300人被视为康复。

美国是全球疫情最严重国家，迄今累计确诊169万9933例，染疫病故人数达10万442人，至少39万1508人已被宣告痊愈。

英国累计死亡人数仅次于美国，迄今共26万7240人确诊，3万7460人病故；接着依序为义大利，累计确诊23万1139起，病故人数3万3072人；法国累计18万2913人确诊，2万8596人死亡；西班牙累计23万6769人确诊，2万7118人死亡。

中国（不包括香港、澳门）迄今共8万2995人确诊，4634人染疫病故，7万8288人痊愈。

欧洲确诊总数达208万4764例，17万5077人死亡；美国与加拿大累计确诊178万7452例，10万7300人死亡；拉丁美洲与加勒比海累计确诊84万2826例，4万5358人死亡。

亚洲累计确诊48万8379例，1万5060人死亡；中东累计确诊36万9224例，9119人死亡；非洲累计确诊12万4736例，3690人死亡；大洋洲累计确诊8517例，132人死亡。

© 2020 AFP