川普喊撤军 美军加速退出阿富汗

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（法新社喀布尔27日电） 美国总统川普再次要求五角大厦从阿富汗撤军之际，美国国防部一名资深官员今天表示，美军撤离阿富汗的进度大幅超前。

在美军加速撤离之际，阿富汗长期战争的下一阶段也引发疑问。阿富汗历史性的3天停火，让平民伤亡人数大幅下降之后，接下来的发展令人关切。

停火在26日晚间结束，阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）宣布停火是为了庆祝开斋节（Eid al-Fitr），这让阿富汗人担心停火是否会延续或是战争可能卷土重来。

警方说，在停火结束后，暴力程度仍然很低，但是阿富汗安全部队在南部发动空袭，造成18名「好战分子」死亡。

根据美国在2月与塔利班签署的协议，五角大厦将在7月中之前把美军人数从约1万2000人减少到8600人，并在2021年5月前撤出所有美军。

美国国防部一名资深官员说，美军指挥官担心2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，于是加速撤离美军，目前在阿富汗的美军人数已剩约8500人。

这名官员告诉法新社：「加速撤军是为了预防2019冠状病毒疾病。」他指出，任何有健康问题或超过一定年纪的人一律优先撤离。

川普26日对媒体说，阿富汗美军的人数「已降至7000多人」。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）

© 2020 AFP