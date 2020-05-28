推文标注事件涟漪扩大 川普扬言关掉社群平台

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（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普的贴文被推特公司标注「没有根据」，川普反呛社群平台压制保守派声音，白宫官员今天表示，川普明天将签署一道有关社群媒体的行政命令。

社群网站推特（Twitter）昨天将川普的两则推文标注为「没有根据」，并指川普错误陈述。川普随后回击：「推特正干预2020美国总统大选...彻底扼杀『言论自由』，而我身为美国总统，绝不允许此事发生！」

白宫幕僚告诉媒体记者说，总统明天将签署一道有关社群媒体的行政命令，但未进一步详述细节。

相关事件在美国引起广泛讨论，且涟漪正在扩大。

北卡罗来纳州大学（University of North Carolina）资讯、科技与公众生活中心教授暨研究学者克瑞斯（Daniel Kreiss）表示，推特在执行相关政策时做出「明智之举」，只涉及与选举有关的误错讯息，而不涉更广泛的政治演讲内容或其他主题。

他说：「我认为他们相当合理，将公司的价值观及透明化政策让大家知道。」

面对外界批评科技公司放任不管，让假帐号与错误讯息在平台上流窜，推特近年来已加强政策行动。

推特的竞争对手脸书，昨天让川普有关邮寄投票的贴文保留原文不动。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP