日产年度净亏损1860亿元 逾10年来首见

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（法新社东京28日电） 日产汽车公司（Nissan）今天公布财报，年度净亏损62亿美元（约新台币1860亿元），为逾10年来首见。日产正奋力对抗需求疲弱以及新型冠状病毒疫情冲击。

日产并公布至2023年度为止的新中期经营计画，宣布全球产能将削减2成，降至540万辆规模。日产也证实，将关闭巴塞隆纳一家雇用3000人工厂，以及收掉一家印尼工厂。

日产指出，在截至今年3月底止的会计年度，日产净亏损6712亿日圆（约62亿美元），相较之下前一会计年度获3191亿日圆净利润。

日产表示，2019冠状病毒疾病（COVID-19）全球大流行对公司在各地区的生产、销售及其他商业活动构成「重大冲击」。

日产财报比原先预估糟，且适逢整个汽车产业面临生存危机之际，因为疫情全球大流行迫使人们居家防疫。

年度净亏损也是日产面临的最新一起打击。日产在前董事长戈恩（Carlos Ghosn）被捕后，致力处理这起事件的冲击。戈恩已弃保逃离日本，目前是国际逃犯。

日产本原已面临一系列既有问题，包括需求疲软、戈恩被捕丑闻以及与盟友雷诺（Renault）和三菱汽车（Mitsubishi Motors）间的紧张关系等。

东京研究顾问公司TIW汽车业分析师高田悟（Satoru Takada）指出：「日产正面临极其严峻经商环境。日产本来已为复苏苦苦挣扎，如今又因冠状病毒疫情受到冲击。」

© 2020 AFP