梅克尔：欧盟应在新冠疫情危机扮演全球性角色

广告 继续浏览后续

（法新社柏林27日电） 尽管欧洲各国对中国政府的抱怨愈来愈多，德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天仍强调，维持与中国的合作对欧盟而言具有「重大战略利益」。

梅克尔还表示，欧盟应在新型冠状病毒危机里承担更多全球责任，特别是当前与美国关系处于「艰困」的时刻。

梅克尔在视讯演说中阐述德国接下欧盟轮值主席后的优先要务，她表示，疫情大流行带来的经济与社会剧变，已让整个世界天翻地覆。

她说，「当然，我也体认到与美国的合作已变得比我们所想的困难」，并点出欧盟与美国总统川普政府在贸易、气候变迁与世界卫生组织（WHO）等议题上的歧异。

德国将从7月1日开始担任为期6个月的欧盟轮值主席国，梅克尔认为由27个成员组成的欧盟与中国之间的关系将成为重中之重。

梅克尔在柏林的智库「康拉德阿德诺尔基金会」（Konrad-Adenauer-Stiftung）发表视讯演讲时说：「我们欧洲人有必要承认中国在现行国际架构里争取领导地位的决心。」阿德诺尔基金会有德国基督教民主党（CDU）背景，即梅克尔所属政党。

虽然欧洲各国对中国的独断侧目而视，尤其中国推动制定香港版国安法，梅克尔仍表示她将致力于与北京保持「重要、具建设性」的对话，并重申她的目标是与中国达成投资协定，并在应对气候变迁和全球卫生挑战方面找到共识。

© 2020 AFP