疫情冲击 英国易捷航空裁员3成约4500人

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（法新社伦敦28日电） 英国廉价航空易捷航空公司今天说，2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创需求，并让全球航空旅游陷入困境，公司将裁员4500人，几乎是1/3员工。

易捷航空（EasyJet）执行长隆格兰（Johan Lundgren）发表声明说：「我们计画减少机队规模，优化网路和基地。我们希望将全公司员工减少30%，我们将继续削减各个层面的成本和非关键支出。」

易捷航空发言人告诉法新社，裁员将冲击这家航空公司1.5万员工中的4500人。未来几天将开始协商过程。

疫情爆发重创全球航空业，在封城措施下航空旅行需求消失，全球旅客人数大幅下滑。

易捷航空的竞争对手英国航空公司（British Airways）、瑞恩航空（Ryanair）、维珍航空（Virgin Atlantic）都已经裁员降低成本。

隆格兰表示：「我们意识到现在是非常困难的时刻，我们必须考虑冲击员工的非常困难决定，但是就长期而言我们希望尽可能多保护就业机会。」

易捷航空在3月底停飞所有机队，最近开始计画在6月中恢复飞行有限的航班。

隆格兰又说：「虽然我们会在6月15日重启飞行，我们预计需求将缓慢增长，大概3年时间才会回到2019年的水准。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP