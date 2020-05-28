疫情考量 俄罗斯延后两大国际峰会

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（法新社莫斯科27日电） 俄罗斯今天宣布，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，原订7月在圣彼得堡举行的金砖五国（BRICS）和上海合作组织（SCO）峰会被迫延期。

根据克里姆林宫（Kremlin）声明内容，负责承办的官员「决定延后举行」这两场原订7月21日到23日在俄罗斯第2大城圣彼得堡（Saint Petersburg）举行的活动。

声明还说，做出这项决定是「考量到全球新型冠状病毒疫情大流行，以及相关的临时限制措施」。

这两场峰会原本将让金砖五国国家领袖齐聚一堂，金砖五国包括新兴经济体巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。

金砖五国上一场峰会去年11月在巴西举行，当时全球尚未爆发疫情。

上海合作组织各国领袖原本也将齐聚一堂，包括俄罗斯、中国、印度、巴基斯坦和多个中亚国家。

克里姆林宫表示，新的会议日期将依据参与峰会各国以及全球疫情来决定。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）本周表示，国内疫情高峰已过，今天的官方数据显示，主动筛检病例数已经连续2天下滑。

俄罗斯迄今共有37万680人感染，是全球第3大疫情重灾区，仅次于美国和巴西。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2020 AFP