维吾尔人权和香港议题也成美中角力战场

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（法新社北京28日电） 美国和中国长期针锋相对，双方关系不睦已不是新闻，但两国如今在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情应对、华为、香港和维吾尔人权等这么多个关键议题上彼此对立，实为罕见。

除了争执已久的台湾和南海议题，美中角力目前还有以下几个主要战场：

●2019冠状病毒疾病

美国总统川普曾指控北京在疫情上未透明公开，中国则愤而否认，并称这些指控将中美关系推向「新冷战」边缘。

此外，川普和美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）一再称2019冠状病毒为「中国病毒」或「武汉病毒」，并主张这种病毒是从中国实验室外泄，惹怒北京当局。

●贸易

川普不满中国对美贸易拥有「不公平优势」，还指控北京未能杜绝智慧财产盗窃行为。他于2018年初发动贸易战，并对中国货开徵高额关税，最终导致美中双边贸易损失数千亿美元。

尽管美中今年1月签署「第一阶段」贸易协议，两国仍尚未彻底化解贸易冲突。

●华为

华府指控中国电信巨擘华为窃取美国贸易机密，并称北京可能利用华为设备监视全球电信网路，但华为反驳这些指控。美国已采取多项行动，包含对华为实施制裁，目标在国际上孤立华为。

华府也寻求以美国逮捕令，将华为财务长孟晚舟从加拿大引渡到美国受审。

●香港

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）昨天向美国国会认证香港不再拥有高度自治，因此不足以享有美国法律下特殊待遇。中国全国人民代表大会今天仍通过「港版国安法」立法授权。

北京当局表示，有必要采取行动，保障香港法治和秩序，并防止外国介入干预。但多数香港人和若干西方国家政府，都将此举视为践踏港人自由。华府也誓言要为此惩罚北京。

●维吾尔族

川普政府批评中国在新疆地区监禁超过100万名维吾尔族穆斯林及其他少数民族。维吾尔族维权人士及目击者表示，中国企图藉由打压伊斯兰信仰，强行同化维吾尔人。但北京当局坚称，他们只是提供职业训练，以根除极端主义。

美国国会昨天通过法案，授权制裁负责监禁维吾尔人的中国官员，藉此进一步对北京施压。

© 2020 AFP