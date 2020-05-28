罗氏吉立亚合作新冠病毒混合疗法 6月开始试验

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（法新社苏黎世28日电） 瑞士罗氏大药厂今天宣布，6月初会开始临床试验将旗下关节炎药品「安挺乐」和吉立亚公司的抗病毒药品「瑞德西韦」混合使用，以确定能否有效治疗2019冠状病毒疾病重症患者。

罗氏大药厂（Roche）发布声明说，他们和美国吉立亚医药公司（Gilead）合作第3阶段全球临床试验，将商品名为安挺乐（Actemrac）的类风湿性关节炎药「托珠单抗」（tocilizumab）和瑞德西韦（remdesivir）混合使用，试验对象是2019冠状病毒疾病（COVID-19）住院重症患者，以评估这种鸡尾酒疗法的安全性和效力。

罗氏表示，美国、加拿大和欧洲共有450名患者将参与试验，随机采用上述疗法或安慰剂加以治疗，以比较效果差异。

根据上周发布的一份美国大规模研究，原本研发用来治疗伊波拉（Ebola）的瑞德西韦有助治疗2019冠状病毒疾病重症患者。而法国正在进行的试验也显示，用托珠单抗来治疗2019冠状病毒疾病重症患者，可能有助防止出现细胞激素风暴（cytokine storm），以免免疫系统失控。

但罗氏指出，有迹象显示，将这两种药物混合使用可能产生更佳疗效。罗氏医学长暨全球产品研发部主任加拉威（Levi Garraway）在声明中表示：「我们相信，将抗病毒药物和免疫调节剂混合使用，可能是治疗重症患者的有效方法。」试验最后结果预计在数个月内出炉。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP