美众院首度落实代理远距投票 表决新疆人权法案

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（法新社华盛顿27日电） 美国联邦众议院今天首度进行代理远距投票，在冠状病毒疾病大流行期间委托其他在场议员投票，然而在防疫之际实施的这项争议性程序，仍不断受到国会共和党人批评。

众院以413票赞成、1票反对，通过「2020年维吾尔人权政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），其中约有70名民主党籍联邦众议员透过代理远距投票。

众院开放代理投票，打破200多年来的国会规定，联邦参议院尚未批准这类举措。

众院本月通过的这项新规，仅在冠状病毒危机期间有效。

民主党议员主张，在公共卫生紧急状态期间，要求议员亲自与会，导致议员须在华府和自己选区所在的州之间奔波，恐会提高国会同僚、职员和一般大众染疫风险。

共和党议员则认为，此举违宪夺权，恐使一小部分议员得以控制国会的立法行动。

在435席的众议院，每个代理人最多可替10位议员投票。

共和党议员已于昨天提起诉讼，寻求停止代理投票。

加州民主党籍联邦众议员洛福格林（Zoe Lofgren）是第一位远距投票的议员。她的代理人、宾州民主党联邦众议员鲍以尔（Brendan Boyle）靠近麦克风说，根据新规，「我要对众议院说，洛福格林小姐将投下『赞成票』」。

若干美国国会议员染上2019冠状病毒疾病（COVID-19）后康复。在表决期间，参众两院许多议员都戴上口罩，并遵守严格的社交安全距离指南。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP