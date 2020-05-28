美警暴力害死非裔男子 愤怒群众连两晚示威

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（法新社明尼阿波利斯27日电） 美国非裔男子佛洛伊德25日在明尼苏达州的明尼阿波利斯市被4名白人警察拦下并上铐，他当时趴在地上，并无武装，一名警察却用膝盖压制他的后颈，佛洛伊德最终断气，引发群众愤怒抗议。

46岁的佛洛伊德（George Floyd）疑似使用20美元假钞在便利商店买东西，遭到警察拦下。

明尼阿波利斯（Minneapolis）示威群众今天连续第2晚上街抗议，警方在夜幕降下时，于第3辖区周围组成人墙。被控害死佛洛伊德的警察原本在这个辖区工作，事发后，涉案的4名警察已于26日遭到革职。

随着抗议群众愈来愈多，警察开始把人群往后推。警方昨天也向数千名愤怒的抗议群众发射橡胶弹和催泪瓦斯。

群众的怒火其来有自，佛洛伊德被警察压制的过程全被一名路人用手机录影下来，公诸于众。

此案被视为美国警察针对非裔美国人的最新一起暴力事件，早在2014年，纽约市男子贾纳（Eric Garner）因贩售私菸遭警察掐喉致死，就引爆了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动。

由于此案可能涉及侵害民权的联邦重罪，检方表示，已要求联邦调查局（FBI）协助调查。

佛洛伊德的姊妹碧姬（Bridgett Floyd）接受美国国家广播公司（NBC）访问时说：「我希望那些警察会以谋杀罪名被起诉，因为他们所作所为就是谋杀。」

几乎确定代表民主党竞选总统的前副总统拜登（Joe Biden）说，这不是单一事件，而是「美国根深柢固的不公不义系统性循环的一部分」。

© 2020 AFP