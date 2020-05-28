针对伊朗核协议签署国 美将结束制裁豁免

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（法新社华盛顿27日电） 美国今天指出，将结束对仍留在伊朗核协议中国家的制裁豁免，让这项协议进一步走向崩解边缘。

法新社报导，伊朗施压美国撤销2015年伊朗核协议诉求的制裁，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，他是在对伊朗采取的「边缘政策」做出回应。

蓬佩奥声明指出：「这些让局势恶化的行动令人不能接受，我无法证实延续豁免是合理之举。」

路透社报导，美国国务院的伊朗政策特别代表胡克（Brian Hook）告诉记者：「在我们施压之下，伊朗领导人面临一个抉择：要不跟我们谈判，要不面临经济崩溃。」

美国总统川普退出由前总统欧巴马议定的核协议，在这项协议约束下，伊朗已大大地减少核子活动。

然而，在今天以前，川普政府仍对留在伊朗境内履行核协议的企业给予豁免，主要是俄罗斯企业。

值得注意的是，美国将会撤销允许改建阿拉克（Arak）重水反应炉以及出口用过和报废研究反应炉燃料的豁免。阿拉克重水反应炉改造后，可防止伊朗将钸使用于军事用途。官员说，这些豁免将在7月27日到期。

蓬佩奥指出，美国将对涉及这些计画案的企业发出最后60天豁免，以让他们结束作业。

然而，美国没有阻挠国际支持伊朗的布什尔（Bushehr）核电厂。布什尔是伊朗唯一一座核电厂，燃料一直都是由俄罗斯提供。

蓬佩奥说，美国将给予布什尔核电厂90天豁免，「以确保作业活动安全」，但保留任意修改的权利。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP