韩央行降息1码至历史低点 估韩国今年经济萎缩

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（法新社首尔28日电） 韩国央行韩国银行（BOK）今天将基准利率调降至历史新低点，并预期受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，韩国今年将遭逢1990年代以来首见全年经济萎缩。

韩国银行今天将基准利率下调25个基点至0.5%。这是韩银继3月意外降息2码后，3个月内第2度降息。

韩国银行今天还发布经济展望报告，将韩国今年经济成长率预估从2月的2.1%大砍至负0.2%。这是韩国央行自全球金融危机后2009年7月以来，首次下调韩国经济成长率预测。

韩国银行发布声明表示，在疫情影响下，「国内经济成长已显着放缓」，预期未来成长将迟滞且难以预测。韩国央行也指出，国内就业市场已恶化，许多服务业劳工失业，韩国对外出口也锐减。

韩国经济高度倚赖外贸，今年第1季经济表现受疫情冲击来到10多年来低点，国内生产毛额（GDP）年减1.4%，是2008年第4季全球金融危机以来最大降幅。

国际货币基金（IMF）先前预测，今年全球经济将萎缩3%，「经历经济大萧条以来最严重衰退」。IMF当时还预估，韩国今年经济将萎缩1.2%。（译者：廖禹扬/核稿：张正芊）

© 2020 AFP