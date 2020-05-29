全球COVID-19疫情逾582万例确诊 超过36万人不治

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（法新社巴黎29日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治标准时间29日11时，全球至少36万419人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾582万6680例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有237万400人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测出现症状或严重的病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万1621人病故，累计确诊数达172万1926例，至少39万9991人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万7837人病故，确诊达26万9127例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万3142死，23万1732例确诊）、法国（2万8662死，18万6238例确诊）、西班牙（2万7119死，23万7906例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万2995例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊210万6715例，17万6117死；美国和加拿大累计确诊181万438例，10万8584 死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊88万7605例，4万7238死。

亚洲累计确诊50万5458例，1万5348死；中东地区累计确诊37万8407例，9213死；非洲累计确诊12万9527 例，3787死；大洋洲累计确诊8533例，132死。

© 2020 AFP