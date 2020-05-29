宾州共和党议员染疫没说 民主党人火大逼去职

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（法新社华盛顿28日电） 美国宾夕法尼亚州众议会的共和党籍议员今天面临要他们辞职的呼声，因为他们一名同党议员的2019冠状病毒疾病筛检呈阳性反应，他们却整整一周都未告知民主党籍议员。

宾州众议会的民主党籍议员大发雷霆，因为他们和家人的健康受到威胁。有人称呼众议会共和党领袖是「冷酷无情的骗子」，因为众议会还在开会期间，他们却隐瞒消息。

民主党籍议员表示，隶属共和党的路易斯（Andrew Lewis）数日以来，都拒绝公布他的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检结果，领导阶层也不愿宣布。

民主党人说，其他3名与路易斯有接触的共和党议员，最终都被隔离，但那已是在他们与民主党议员一起在众议会开过几次会及参加委员会会议之后。

民主党议员席姆斯（Brian Sims）得知路易斯的诊断结果后，27日晚间透过影片发言，看得出来相当愤怒。他说：「在那段时间，他们知道筛检呈阳性反应。他们通知了彼此，却没有通知我们。」

席姆斯补充道，共和党人隐瞒了诊断结果，因为他们担心这和他们所谓「与他人互动是安全的」、重返工作岗位是安全的说法相互冲突。

路易斯发布声明表示，他在20日得知筛检呈阳性反应后，便立即隔离，但为了隐私而未宣布。

路易斯直到5月14日都有出席众议会会议，众议会共和党领袖建议一些曾与路易斯接触的共和党议员自我隔离，却什么也没告诉民主党议员。

席姆斯及其他民主党人呼吁共和党籍的众议会议长特尔载（Mike Turzai）等人辞职，理由是他们疏于揭露路易斯的病毒检测结果。

© 2020 AFP