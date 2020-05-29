川普下令严管社媒　引发批评声浪

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天签署行政命令，试图限缩推特和脸书等社群媒体公司在他们平台内容方面的免责权。批评人士抨击此举是政治报复行为，合法性可疑。

这道行政命令要求政府主管机关评估，网路平台对于数以亿计用户发出的内容，是否应享有免责保护权。

一旦施行，此举会颠覆数十年惯例，将网路平台视为对用户发出内容有潜在责任的「出版人」。

川普在白宫告诉媒体，他采取行动是因为大型科技公司「已拥有不受约束的权力，可以审查、限制、编辑、形塑、隐藏、更动一般民众或广大公众之间任何型态的通讯。」

川普说：「我们不能让这种情况继续发生。」

社群媒体公司一直难以根除假消息，同时继续对用户开放平台。网路流传大量未经证实的内容，促使各公司加强审查行动。

然而川普昨天对推特（Twitter）发泄怒气，因为推特首度将他的两则推文标注为「没有根据」，提醒读者要查证。当时川普的推文指称邮寄投票将导致作假与「选举舞弊」。

川普今天说：「在那些情况下，推特不再是中立的公共平台，他们成为一个带有观点的编辑。」

「而我想我们可以说其他公司也一样，无论是看谷歌（Google）还是看脸书（Facebook），也许还有其他。」

川普今天签署行政命令，试图避开国会和法院，目的是改变1996年通过的「通讯端正法」（Communications Decency Act）第230条。根据第230条规定，互动式电脑服务的提供者或使用者，不应被视为第三方提供的内容出版人及发表人。

这表示对于用户推文和脸书贴文，推特和脸书不会被当成出版人来规范。对于不当的内容，这些网路公司得以免责，同时也得以规范旗下平台上的内容，例如仇恨言论。

美国民权联盟（ACLU）表示，川普的行政命令是「违宪的公然威胁，目的是惩罚那些触怒总统的社群媒体公司」。

圣克拉拉大学（Santa Clara University）高科技法律研究所主任高德曼（Eric Goldman）说，这道命令「比较像是政治威胁而非修法」，「在法律上站不住脚」。

尽管川普的命令不会阻止网路平台节制内容，但可能会让他们面临一大堆官司，只要有人宣称受到网路贴文伤害，网路平台恐怕就得对簿公堂。

美国联邦传播委员会（FCC）是负责执行这道行政命令的机关之一，民主党籍委员罗森沃赛尔（Jessica Rosenworcel）说：「社群媒体会令人感到泄气，但这道行政命令不是解答，反而会让FCC变成总统的言论警察。」

© 2020 AFP