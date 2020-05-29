川普扬言对示威者开枪 发文遭推特隐藏

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（法新社华盛顿28日电） 美国明尼阿波利斯市一名非裔男子近日遭警方压颈致死，引发群众连日激烈抗议，美国总统川普今天在推特发文，扬言开枪制止暴徒，但贴文随后遭推特标示违反「赞颂暴力」规定。

推特日前才将2则川普推文标示为「没有根据」，引发川普抨击推特扼杀言论自由，并在今天签署行政命令，要求政府机关评估推特等网路媒体对用户发文应否享有免责保护，试图削弱社群媒体对内容的审查权力。

美国明尼苏达州首府明尼阿波利斯（Minneapolis）一名非裔男子佛洛伊德（George Floyd）25日遭警方压颈致死，引发种族紧张，当地连日爆发群众示威，州长华兹（Tim Walz）今天动用国民兵协助恢复秩序。

川普的推文写道：「这些暴徒正让佛洛伊德丢脸，我不会允许这种事发生。我刚刚与州长华兹通话，告诉他军方随时待命支援。如遇到任何困难，我们就会控制局面；而当抢劫开始，枪声也将响起。谢谢！」

推特并未将川普推文移除，但加以隐藏，并在推文上方标示：「这则推文违反推特对于赞颂暴力行为的规则。不过推特已判定让人们继续存取该推文，可能符合公共利益。」（译者：陈怡君/核稿：张正芊）

© 2020 AFP