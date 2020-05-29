操作洗钱躲避制裁 美控告28名北韩人和5名中国人

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（法新社华盛顿28日电） 美国司法部今天起诉28名北韩人和5名中国人，理由是他们操作洗钱网络，将数十亿美元资金在全球银行间流通，以躲避对平壤的核子制裁。

根据一份向华府联邦地区法院提交的起诉书，这个洗钱网络在泰国、利比亚、奥地利、俄罗斯、中国和科威特透过250多家幌子公司处理25亿美元以上资金，以躲避制裁、购买北韩所需物资及让涉嫌人牟利。

法新社报导，多数被告与北韩被列入黑名单的朝鲜贸易银行（Foreign Trade Bank）「秘密」分支网络有关，包括朝鲜贸易银行2名前总裁高哲万（Ko Chol Man，音译）和金宋义（Kim Song Ui，音译），以及2名副总裁。

他们被控利用幌子公司，透过经由美国的金融网络结算美元交易。依照美国对北韩的核子及贸易制裁，此举对朝鲜贸易银行和其他实体而言，均属非法。

根据起诉书内容，在2013年迄今的密谋中，被告和共谋者「对往来银行隐瞒朝鲜贸易银行涉及美金支付一事，以欺瞒这些银行处理支付事宜」。

在这段期间内，美方扣押约6300万美元资金。一名美国官员表示，起诉书未提到北韩如何取得这笔钱，但北韩原本打算用这些钱购买奢侈品和供给核武计画。

近几年来，北韩领袖金正恩政权难以应付联合国支持下、对多数贸易禁运和金融的严苛限制。北韩是因为蔑视国际要求它停止发展核武而受到制裁。

华盛顿特区法院代理检察官薛温（Michael Sherwin）声明指出：「透过这份起诉书，美国已表明要打击北韩非法进入美国金融体系能力的承诺，并限制其利用这些违法所得来强化非法大规模杀伤性武器的能力。」

就被告人数而言，这次起诉似是美国目前针对平壤最大的制裁相关案例。

不过它更像是一个「点名羞辱」的案例，因为没有迹象显示这些被起诉书指名的人能被逮捕或强制受审。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP