研究：糖尿病患染COVID-19 10%住院7天内病故

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（法新社巴黎28日电） 根据今天刊登在「糖尿病学」（Diabetologia）期刊的研究，感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的糖尿病患，有1/10会在住院7天内死亡。

这些患者有2/3是男性，男女患者的平均年龄是70岁。该研究涵盖1300多名患者。

研究人员发表声明说：「糖尿病并发症与患者年龄愈高，都会增加死亡风险。」

声明也说：「用来衡量肥胖程度的身体质量指数（BMI）愈高，也会升高插管接呼吸器的需求和死亡风险。」

然而，血糖控制不良并未影响患者的病情结果。

这项调查是针对在3月10日到31日、住进53家法国医院的患者。

研究人员发现，近半数病患发生影响到眼睛、肾脏和神经等的「小血管病变」。

超过40%患者则发生与心脏、大脑和腿部相关的大血管并发症。

到了住院第7天，无论哪种并发症都会使死亡风险加倍。

75岁以上患者的死亡风险，是55岁以下患者的14倍。

到了住院第7天，1/5患者已插管使用呼吸器，1/10死亡。此时有近1/4患者已经出院。

这项研究证实，胰岛素和其他缓和血糖的治疗，并非COVID-19重症的风险因子，应该用来持续治疗糖尿病患者。

其他主要风险因子还包括心脏病、高血压和肺部疾病史。（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2020 AFP