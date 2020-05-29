英超义甲确定复赛 欧洲五大联赛动向一览

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（法新社巴黎28日电） 继已复赛的德甲及日前决定复赛的西甲后，英格兰与义大利的足球迷今天也盼到英超与义甲复赛的好消息，欧洲五大职业足球联赛仅法甲因疫情提前结束。以下是五大联赛动向整理。

● 德甲

5月16日复赛的德甲是五大联赛最先复赛的联盟，寻求八连霸的榜首拜仁慕尼黑前天在空荡荡的客场击败老二多特蒙德后，积分差距已拉大为7分，拜仁也收下复赛以来的三连胜。

RB莱比锡、门兴格拉德巴赫与勒佛库森，则继续力拚打进前四，争取德甲剩余两席欧冠门票。

● 英超

英超宣布6月17日复赛，利物浦寻求30年来首冠之梦得以延续。利物浦在3月英超停赛前就与卫冕军曼城拉开达25分积分差，只需再两胜就能封王。

随着大部分英超球队都还有9轮赛事要踢，曼联、狼队、雪菲尔联都想拉下老四切尔西。

● 义甲

义大利体育部长史巴达佛拉（Vincenzo Spadafora）今天宣布义甲6月20日复赛，并表示义甲也准备好万一疫情复燃再次停赛的两个备案。方案B是前段班球队与后段班球队直接打附加赛，决定冠军与降级；方案C是本季直接宣告结束，根据最后一轮来底定名次。

义甲大部分球队尚有12轮要踢，卫冕军尤文图斯只领先第二的拉齐奥1分积分，拉齐奥仍不放弃追求20年来的首冠。

● 西甲

西班牙政府批准西甲与西乙可从6月8日起复赛，西甲复赛首战将是6月11日的塞维亚德比。

目前榜首巴塞隆纳只领先居次的皇家马德里2分积分。

● 法甲

法甲是五大联赛里唯一因疫情提前结束赛季的联盟。在4月28日确认赛季结束后，榜首巴黎圣杰曼直接封王，土鲁斯与亚眠将降级法乙；但这两军不满这样的结局，打算向法国的行政法院上诉。

© 2020 AFP