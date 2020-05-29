金氏世界纪录最长寿男性过世 英人瑞享嵩寿112岁

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（法新社伦敦28日电） 金氏世界纪录认证的世上最长寿男性、英国人瑞魏顿（Bob Weighton）今天因罹癌辞世，享嵩寿112岁。

魏顿家人证实，曾经从事教育和工程工作的魏顿，今天上午在睡梦中「安详」辞世。

前纪录保持人日本人瑞渡边智哲（Chitetsu Watanabe）今年2月23日过世后，魏顿经金氏世界纪录（Guinness World Records）认证，获得世界最长寿男性的头衔。

魏顿家人发表新闻稿表示：「魏顿家族沈痛地宣布我们挚爱的魏顿与世长辞。他是我们所有人的典范，他一生对世界各地的人深感兴趣，并和他们打交道。」

「他交友广阔，生前不但对政治、神学、生态学等领域有所涉猎，也经常谈论这些议题。」

魏顿1908年3月29日出生于英格兰北部的约克郡，死后留下3名子女，10名孙子女和25名曾孙。

日本人瑞渡边智哲今年2月以112岁高龄过世后，魏顿经由金氏世界纪录资深老人医学顾问杨恩 （Robert Young）认证，正式成为世界上最长寿的男性。

南非人瑞布隆（Fredie Blom）声称在本月庆祝116岁大寿，但他的年纪尚未获得金氏世界纪录的认证。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP