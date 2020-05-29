雷诺裁员近1万5000人 因应销售衰退和组织重整

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（法新社巴黎29日电） 法国汽车大厂雷诺（Renault）今天表示，公司将裁汰近1万5000个职位，其中包括核心法国营运的4600个工作，以因应销售衰退和转型生产电动车。

雷诺临时执行长德波斯（Clotilde Delbos）在声明中表示：「在不确定性和复杂性的情况下，这项计画对于确保可长可久的业绩攸关重大。」

雷诺计画3年内削减行政管理费用达20亿欧元（约新台币666亿元）。雷诺昨天向劳方代表公布这项削减成本计画。

雷诺表示，旗下法国4座工厂将关闭或重整，而位于巴黎西北部的弗兰厂（ Flins）将自2024年起停产掀背电动车Zoe。

雷诺还将在法国以外的地区裁汰1万个职位，摩洛哥和罗马尼亚的扩张计画如今喊停，俄罗斯计画则在审查中。

整体来说，未来4年，雷诺产量将从目前的4百万辆减少至330万辆。

德波斯表示：「我们想要创造规模经济，恢复我们整体获利能力，确保我们在法国和国际的发展。」

雷诺前董事长兼执行长戈恩（ Carlos Ghosn）2018年被捕震惊各界，也暴露出雷诺和日本盟友日产汽车（Nissan）与三菱汽车（Mitsubishi）之间长久以来的嫌隙。

戈恩被捕后，他的雷诺接班人波洛黑（Thierry Bollore ）几个月后也被迫去职。雷诺网罗前米其林集团（Michelin）执行长盛纳德（Jean-Dominique Senard）出任董事长，规划公司新路线和修补破裂的联盟关系。

盛纳德今天在声明说：「规划中的变革是确保公司永续经营的基础。」雷诺已找来前福斯汽车集团（Volkswagen）主管梅奥（Luca de Meo）担任执行长，但由于竞业禁止条款的关系，7月才能赴任。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP