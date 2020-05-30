富比世2020运动员收入排行榜 费德瑞高居首位

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（法新社纽约29日电） 富比世（Forbes）杂志公布2020年全球运动员收入排行榜，网球巨星费德瑞（Roger Federer）税前收益达1亿630万美元，首度高居榜首。

富比世1990年首次公布运动员收入排行榜，生涯至今共摘下20座大满贯金杯的瑞士传奇费德瑞，是第一位在榜上居首的网球员。

过去12个月，费德瑞比赛出场费多达1亿美元，代言收入则有630万美元。他之前最佳排名是2013年的第2 名。

第2至4名都是足坛好手，分别为「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo，1亿500万美元）、梅西（Lionel Messi，1亿400万美元）、内马尔（Neymar，9550万美元）。

排名第5、6、7的则是NBA巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）及杜兰特（Kevin Durant），分别赚进8820万美元、7440万美元和6390万美元。

15次高球大赛赢家老虎伍兹（Tiger Woods）以6230万美元排在第8。职业美式足球NFL四分卫柯森斯（Kirk Cousins）与温茨（Carson Wentz）分别以6050万美元和5910万美元分居第9、10名。

© 2020 AFP