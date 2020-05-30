希腊6月15日开放机场 首波先迎29国旅客

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（法新社雅典29日电） 希腊政府今天表示，将自6月15日旅游旺季展开时，重新开放雅典与第撒隆尼基（Thessaloniki）的国际机场，拥抱来自29国的旅客。

根据希腊观光部的声明，16个欧洲联盟国家的旅客，包括德国、奥地利、丹麦、芬兰、捷克共和国、波罗的海国家、赛普勒斯、马尔他共和国等，将允许入境希腊。

但2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重灾区，像是法国、西班牙、英国与义大利，并未在开放之列。

欧盟以外国家，瑞士、挪威与邻近希腊的巴尔干半岛国家，像是阿尔巴尼亚、塞尔维亚与北马其顿，也将从6月15日起开放从希腊主要机场入境。

开放名单还包括澳洲、日本、以色列、黎巴嫩、中国、纽西兰与南韩。

希腊观光部表示，当地方机场也重新开放时，还会在7月1日以前增加开放入境的国家名单。

这份名单是以各国的流行病学概况为基础所拟定；部分旅客可能须接受随机病毒采检。

希腊自本月4日起逐步松绑防疫封锁措施，饭店也将从下个月开始恢复正常营业。

和许多欧盟国家相比，希腊的疫情较轻微，截至目前官方数据为2906人感染、175人病故。

观光业占希腊国内生产毛额（GDP）比重约20%，相关业者希望至少能在夏季挽回一些收益。（译者：陈怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP