新加坡防疫街头空荡 水獭闯私人池塘吃鱼引众怒

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（法新社新加坡30日电） 新加坡为了防疫在4月开始要求民众待在家中，未料许多水獭趁机上街闲晃，更闯入私人池塘活吞锦鲤。水獭引起的骚动掀起正反骂战，惊动总理李显龙呼吁人类和动物繁荣共处。

防疫限制措施期间的新加坡，街道上一片空荡荡，同时可见水獭成群前往购物中心闲晃、穿过医院大厅，甚至跑到私人池塘偷抓昂贵的锦鲤饱食一顿，类似的嚣张行径日益频繁。

水獭「把别人家当自己家」最显着的事件，就是突袭前新加坡艺人刘琦开的水疗中心，她的水疗中心因为疫情而处于关闭状态，但水獭不仅大胆闯入，还吃了池塘中的数条锦鲤，甚至还有一条身价数万美元的金龙鱼。

刘琦在脸书（Facebook）发文并附上「犯罪现场」一片狼藉的照片，感叹地以「大屠杀」比喻水獭偷鱼吃的行为。刘琦向媒体表示，可能就是因为水獭知道没人在，所以就更加肆无忌惮。

这件事引起民众争辩，是否要做点什么来阻止水獭到处「闹事」，有人投书到当地媒体，要求使用汽笛喇叭和橡胶子弹来吓阻水獭，引发广泛讨论。

一封投书到「海峡时报」（Straits Times）的信件指出：「我们从未鼓励野猪进到市区，就算是水獭也不能仗着长得可爱就不受限制。」这番说法引发部分人士高喊要捕杀这些动物。

但一些反对人士不接受这种作法，有民众说道：「我实在不明白谁会不喜欢它们，它们真的好可爱。」

总理李显龙昨天也加入这场辩论，他在脸书贴出一张在疫情前所拍摄的水獭照片，内文写道：「我们不仅只是专注于捍卫『领域』，还必须找到跟当地动植物繁荣共处的方法。」（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP