美国佛州迪士尼世界 7月11日重新开园

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（法新社迈阿密29日电） 美国佛罗里达州官员今天说，迪士尼世界（Disney World）将在7月11日重新开放，游客只要维持社交距离和戴口罩，就能再跟米老鼠合照。海洋世界与环球影城则在6月上旬重启。

佛罗里达州橘郡（Orange County）郡长戴敏斯（Jerry Demings）说：「迪士尼世界和海洋世界（Sea World）已经获得重新开园的批准。」这些主题乐园都位于橘郡城市奥兰多（Orlando）。

戴敏斯指出，佛罗里达州已批准，海洋世界预计6月10日重新开放，迪士尼世界则为7月11日。

迪士尼世界分阶段重启，7月11日当天开放「神奇王国」（Magic Kingdom）和「动物王国」（Animal Kingdom），7月15日开放「艾普科特中心」（Epcot）主题公园。

同样位于奥兰多的环球影城（Universal Studio），6月5日重新开放计画也已获得批准。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击全球，为了防堵疫情扩散，上述这些乐园都在3月中旬紧急关闭。（译者：陈怡君/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP