防疫封锁数星期后 欧洲第一架包机飞往中国

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（法新社法兰克福29日电） 历经长达数周的2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫封锁措施后，搭载约200名欧洲企业员工与家眷的第一架包机，今天晚间从德国交通枢纽重镇法兰克福启程飞往中国天津。

德国福斯汽车（Volkswagen）旗下奥迪（Audi）品管部门员工包斯（Berned Poth）说，抵达当地时，「我们预期会经历漫长的检查、量体温、冠状病毒检测、抗体检测，接着必须隔离14天」。

包斯跟其他上机的旅客一样，早在2月就从中国返回德国，之后北京当局就禁止外国旅客入境。这架包机由德国汉莎航空（Lufthansa）执飞。

中国的防疫措施预计会非常严格，包斯指出，首架包机乘客在抵达目的地天津并转往北京后，可能会面临第2次14天隔离。

中国政府本周才刚决定放宽限制，允许每周可有407架航班入境中国。但即便从6月起入境中国航班增长至3倍，仍只是疫情爆发前每周大约9000架航班的一小部分。

从法兰克福飞往上海的第2架包机预计6月3日启程。

中国德国商会（German Chamber of Commerce in China）首席代表希尔德布兰特（Jens Hildebrandt）本周稍早告诉法新社：「我们耗费3周来协调首架包机。从现实层面来说，如果每两周有一班能飞，会是件好事。」（译者：陈怡君/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP