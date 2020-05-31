东耶路撒冷艾格撒清真寺重新开放

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（法新社耶路撒冷31日电） 以色列耶路撒冷的艾格撒清真寺因2019冠状病毒疾病疫情关闭超过两个月后，今天重新开放。这座清真寺是仅次于沙乌地阿拉伯麦加（Mecca）和麦地那（Medina）的伊斯兰圣地。

戴口罩的信徒清晨获准进入清真寺院区，参加一天中的第一次祷告。

这些信徒高唱「真主至大，我们将以灵魂、鲜血守护艾格撒」，受到艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque）负责人奇斯瓦尼（Omar al-Kiswani）欢迎，他感谢他们的耐心。

这处院区位于遭以色列兼并的东耶路撒冷，3月间暂停开放，这是当局遏止致命新病毒蔓延的措施之一。院区里除了艾格撒清真寺（al-Aqsa Mosque），还有圆顶清真寺（Dome of the Rock），二者今天都重新开放。

穆斯林认为先知穆罕默德（Prophet Mohammed）是在此地升天，以色列和巴勒斯坦人常在此处爆发冲突。

犹太人也认为这里是圣地，他们称为圣殿山（Temple Mount），认为是圣经里提到的两座圣殿所在地。其中第二座圣殿在西元70年被摧毁。

开斋节假期的首日，以色列警方和巴勒斯坦人发生了冲突，因为信徒试着突破路障，想进入当时仍关闭的寺院区。

穆斯林称为「崇高圣所」（Haram al-Sharif）的这处圣地由邻国约旦管理。在以色列于1967年的「六日战争」占领此地之前，约旦控制约旦河西岸地区，包括东耶路撒冷。

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）病例减少，以色列和巴勒斯坦地区近日都放宽了限制。

© 2020 AFP