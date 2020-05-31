全球新冠肺炎确诊逾607万例 近37万人不治

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（法新社巴黎31日电） 法新社汇整的官方数据显示，截至格林威治时间31日11时（台湾31日晚间7时），全球至少36万9086人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），确诊病例逾607万5070例。

疫情从去年12月在中国爆发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有250万2600人被视为已经康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只反映实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测严重病例。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万3781人病故，累计确诊数达177万384例，至少41万6461人康复。

英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计3万8376人病故，确诊达27万2826例。

其他疫情重灾区还包括义大利（3万3340死，23万2664例确诊）、巴西（2万8834死，49万8444例确诊）、法国（2万8771死，18万8625例确诊）。

中国（不含香港、澳门）境内目前通报4634死，累计8万3001例确诊。

从区域来看，欧洲累计确诊214万4927例，17万7780死；美国和加拿大累计确诊186万545例，11万916死；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊98万5276例，5万631死。

亚洲累计确诊53万7209例，1万6134死；中东地区累计确诊39万7419例，9374死；非洲累计确诊14万1136例，4056死；大洋洲累计确诊8565例，132死。（译者：陈政一）

© 2020 AFP