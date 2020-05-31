川普延后举行G7峰会 拟邀俄韩等国与会

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，原定6月底登场的七大工业国集团（G7）高峰会将延至秋天举行，并邀请俄罗斯和韩国等国家与会。

川普在总统专机空军一号（Air Force One）上对记者说：「我不认为G7能完整呈现全球当前情势。这是一个非常过时的国家团体。」

他说，他有意邀请俄罗斯、韩国、澳洲和印度与会，于秋天举行扩大峰会。

川普补充说，高峰会可能将在9月登场，在联合国大会（UN General Assembly）前后举行。

英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国组成的G7每年都会举行高峰会，针对国际经济合作进行讨论。

美国是今年G7轮值主席，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情打乱于总统专属度假地大卫营举行实体峰会的计画后，原本6月底要改用透过视讯开会。

然而，川普上周暗示仍可能举行大型实体峰会，且「主要」在白宫举行，也「可能有部分在大卫营」。

美国政治新闻机构Politico昨天报导，德国总理梅克尔（Angela Merkel）以整体疫情情势为由，婉拒前往华府与会。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP