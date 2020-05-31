成富比世最吸金运动员 费德瑞网坛第一人

广告 继续浏览后续

（法新社纽约30日电） 费德瑞（Roger Federer）以税前收入1亿630万美元（约新台币32.1亿元）攻顶，成为首位登上美国杂志「富比世」（Forbes）全球体坛收入风云榜榜首的网球选手。

瑞士传奇球星费德瑞球场上风光，大满贯单打冠军数量为男网最多的20座；他吸金功力也很了得，从2019年的第5，跃升为富比世自1990年开始制作这项榜单以来首位夺冠的网坛人物。

过去12个月，费德瑞的收入包括1亿美元（约新台币30.29亿元）的出场费和代言费，以及630万美元（约新台币1.9亿元）的奖金。他过去在这个榜单的最佳排名是2013年的亚军。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）蔓延，世界各地体育赛事纷纷暂停，全球百大高薪体坛人物的收入跟着下滑，为2016年来头一遭，收入总和缩水9%来到36亿美元（约新台币1090亿元）。疫情封锁措施之下，明年数字预料将会再次下滑。

富比世最新体坛收入榜中，葡萄牙足球明星「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）以1亿500万美元位居第2；阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）则以总收入1亿400万美元排第3。

梅西和罗纳度过去4年轮流当了3年的吸金王，如今却因疫情无球可踢、薪资遭砍，两人收入总额进而减少了2800万美元（约新台币8.48亿元）。

美国职篮NBA收入最高的是洛杉矶湖人的詹姆斯（Lebron James），吸金8820万美元，在榜上排名第5。

高球界排名最高的，是位居第8的老虎伍兹（Tiger Woods），总收入是6230万美元。他过去12度在富比世体坛吸金榜中夺冠，为纪录保持人。

职业美式足球联盟NFL的柯森斯（Kirk Cousins）和温兹（Carson Wentz）则分别以6050万美元和5910万美元收入，位居前10最后两个位置。

富比世这份百大吸金榜中，有来自21国、横跨10项运动的体育界人士。进榜最多的是NBA球星，达35人。

今年美国职棒大联盟MLB只有1人上榜，是排名57的洛杉矶道奇左投柯萧（Clayton Kershaw），收入2730万美元。

而女性运动员也仅2人上榜，排名最高的是日本网球好手大?直美，以3740万美元位居29；另一人则是美国网球名将小威廉丝（Serena Williams），以3600万美元排名33。

© 2020 AFP