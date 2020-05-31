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（法新社洛杉矶30日电） 美国明尼苏达州明尼阿波利斯白人警察压颈，导致手无寸铁非裔男子死亡，两座大满贯冠军得主、日本网球女将大坂直美今天加入其他运动员行列，在社群平台贴出抗议现场的照片谴责此事。

大坂直美说：「没发生在你身上，不代表事情完全没发生。」

大坂直美补充道，她觉得很可笑，那些穿着打扮、听的音乐、说话方式都刻意仿效非裔人士的人，如今却都突然噤声。

母亲是日本人、父亲是海地人的大坂直美，2018、2019年先后拿下美网、澳网女单冠军，世界排名曾登上世界第一宝座；「富比世」（Forbes）杂志上周更指出，大坂去年赚进3740万美元（约新台币11.32亿元），为年收入全球第一的女运动员。

明尼阿波利斯（Minneapolis）连日来成为美国暴力抗议活动的核心地点，主要是因为25日发生非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察萧文（Derek Chauvin）以膝盖压颈方式压制在地长达8分钟，期间多次表达无法呼吸，最后送医不治，引发全美民众怒火。

萧文遭谋杀罪、过失致死罪起诉，但全美仍抗议不断，且手段趋于暴力。

关心社会议题的美国体育明星，很快就对佛洛伊德的死发出愤怒不平之声。

美国网坛新星、16岁非裔小将高夫（Coco Gauff）昨天也在自己社交平台谴责佛洛伊德之死。

她在影片中悼念近年来枉死的非裔人士，并问说：「我会是下一个吗？」

手握3枚美国职篮NBA冠军戒指的詹姆斯（LeBron James），在个人照片分享平台Instagram上传一张并排图，左侧是白人警察用膝盖压制佛洛伊德，右侧则是前职业美式足球联盟（NFL）球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）2016年单膝跪地抗议照。

詹姆斯并在图说写道：「大家现在明白了吗？还是依旧有不清楚的地方？」

卡珀尼克因于赛前演奏国歌期间，以单膝跪地方式抗议美国警察的暴力行为和种族不平等，遭职业美式足球联盟NFL拒于门外。

© 2020 AFP