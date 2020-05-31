美国断绝与WHO关系 各界骂声连连

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（法新社布鲁塞尔30日电） 全球2019冠状病毒疾病确诊病例今天突破600万人，拉丁美洲感染人数激增，美国总统川普却在疫情大流行之际，宣布与联合国旗下的世界卫生组织（WHO）断绝关系，各界纷表不满。

华盛顿因不满世卫对疫情的处理而决定永久切断金援，欧洲联盟（EU）今天敦促华府重新考虑。

根据法新社统计，截至今天为止，全球2019冠状病毒疾病确诊突破600万人，超过36万6000人染疫死亡。

欧盟在声明中说：「现在是加紧合作，致力研拟共同解决方案的时候。」「会削弱国际成果的行为必须避免。」

川普指责世卫在疫情爆发初期并未尽力防堵，对于2019冠状病毒疾病爆发地中国也太过宽厚，因此上月决定暂停对世卫金援。

他昨天更决定切断金援。由于美国是世卫最大金主，去年共金援4亿美元，川普的决定对世卫而言不啻为重大打击。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）表示，川普的决定「令人失望」，也是世界卫生的挫败；德国总理梅克尔（Angela Merkel）则表示，不会出席川普主持的七大工业国集团（G7）高峰会。

医学期刊「刺胳针」（The Lancet）总编辑何顿（Richard Horton）认为，川普的决定「愚蠢又可怕」。

「美国政府在人道紧急状态之际，行事竟如此离经叛道。」

乔治城大学（Georgetown University）国际卫生法教授高斯丁（Lawrence Gostin）则表示，川普的威胁「不合法、轻率且危险」，并质疑川普如何能不经国会许可，迳自退出世卫。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP