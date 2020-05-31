Nike呼吁勿容忍种族歧视

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（法新社旧金山30日电） 多年来以「做就对了」（Just do it）为口号的耐吉（Nike），在美国非裔男子遭白人警察压颈丧命引发抗议后，高呼「别这么做」（Don't Do It），呼吁大众勿再容忍种族歧视。

运动品牌Nike在推特（Twitter）上释出的影片，以黑底白字显示「就这一次，别这么做…不要假装美国没有问题」。

影片中又说：「不要转身不理会种族歧视行为。不要接受夺走无辜的性命。不要再找任何藉口。不要以为这不会影响你。」

本周稍早，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人员警萧文（Derek Chauvin）以膝盖压颈方式压制在地，最后送医不治。全美各地的街头已经出现激烈的抗议风潮。

Nike的影片释出后，竞争对手阿迪达斯（Adidas）展现团结，罕见转推Nike影片，并写道：「共同努力，我们才能往前迈进；共同努力，我们才能做出改变。」

佛洛伊德25日丧命的经过有人以手机拍下，恐怖画面在全球疯传。影片显示一名白人警察用膝盖压着佛洛伊德的脖子近9分钟，直到他一动也不动为止，在场的其他3名员警袖手旁观。

这不是Nike第一次为反种族歧视发声，2018年9月，他们一支以前美式足球联盟（NFL）球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）为主角的广告造成轰动。卡珀尼克曾在比赛中唱国歌的时段，以单膝下跪的方式抗议种族歧视，并因此遭受批评。

© 2020 AFP