SpaceX成功送人上太空站 俄罗斯航太业将受冲击

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（法新社莫斯科31日电） 美国太空探索科技公司（SpaceX）顺利发射火箭送人到国际太空站（ISS），意味俄罗斯长年垄断太空旅行的情况告终，俄国不再是唯一有能力将太空人送往ISS的国家。

SpaceX昨天发射火箭，今天成功以太空船将太空人送抵ISS，成为首家成功执行载人太空飞行任务的民间企业。俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）向美国和SpaceX致贺，但专家表示，SpaceX这次发射火箭成功，对Roscosmos来说应是个警钟。

SpaceX成功将太空人送到ISS，这是美国2011年终止载人太空梭计画以来，美国太空人首次利用美国制火箭在美国本土发射升空展开太空飞行任务。

美国2011年终止载人太空梭计画后，俄罗斯联合号太空船（Soyuz）便成为唯一负责运载太空人往返ISS的工具，这些太空人会先在俄国首都莫斯科外的星市（Star City）受训，并学习俄文，而后才会从哈萨克的贝康诺太空发射场（Baikonur）由火箭送上太空。

法国国家科学研究中心（CNRS）太空政策专家苏尔斯-韦尔热（Isabelle Sourbes-Verger）说：「这类太空飞行提供莫斯科意料之外的机会，能继续生产Soyuz，并在ISS议题谈判上保有重要话语权。」

Roscosmos也藉由运载太空人赚进大笔收入。美国国家航空暨太空总署（NASA）若要在Soyuz取得一个太空船位，就需花费约8000万美元（约新台币24亿元）。

莫斯科齐尔考夫斯基航太学院（Tsiolkovsky Space Academy）专家艾奥宁（Andrei Ionin）说，若SpaceX开始运载美国太空人，Roscosmos「每年恐损失超过2亿美元」。

艾奥宁说，广义上来说，像SpaceX这样的对手出现，对俄国航太业来说应是个「警钟」。俄国航太业的情况比当局声称的还要「差很多」。专家表示，SpaceX等民间企业崛起，恐使俄国望尘莫及。

不过，俄罗斯今天对于失去太空旅行垄断权，做出一副不在乎的样子；并说他们计划今年试射两枚新火箭，并在明年重启登月计画。

© 2020 AFP