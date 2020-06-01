伊朗吁美国停止对民众施暴

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（法新社德黑兰1日电） 明尼苏达州明尼阿波利斯市值勤警察以膝盖压制非裔男子颈项致死，引发的「我不能呼吸」抗议潮蔓延全美，伊朗外交部今天呼吁美国「停止施暴」于人民。

伊朗外交部发言人墨沙维（Abbas Mousavi）在记者会上表示：「美国人民，全球已听见你们不满国家镇压的呐喊。全世界都挺你们。」

他以英语告诉记者：「美国官员与警察，停止以暴力对付你们的人民，让他们呼吸吧。」美国受害非裔男子临死前曾向警员求饶说：「我不能呼吸。」

墨沙维说：「美国人民以和平方式寻求尊重和停止暴力，却遭到任意镇压和施以极度暴力，我们对此深感遗憾。」

他还指控伊朗的死对头美国，「在国内外都施展暴力与霸凌」。

伊朗媒体近来大幅报导美国爆发的暴力抗争，尤其国营电视台，还播出谴责美国制度性种族歧视的节目。

去年11月，美国也曾谴责伊朗，当时伊朗民众因不满油价突然飙涨爆发抗争，引发致命的街头暴力冲突。事后美国估计，超过1000人因伊朗当局镇压而丧命。

总部位于英国伦敦的国际特赦组织指出，估计伊朗当时的镇压造成304人死亡，当中包括12个儿童。

不过伊朗官方至今仍未公布，当时的暴乱到底死了多少人。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP