伦敦数百人齐聚美大使馆外 声援非裔之死抗议群众

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（法新社伦敦31日电） 英国伦敦今天有数百名民众违反了禁止多人聚集的防疫规定，齐聚特拉法加广场（Trafalgar Square）和泰晤士河南岸的美国大使馆新馆外声援美国示威群众，抗议警察对非裔执法过当。

示威者约瑟夫（Trevor Joseph）告诉法新社：「当有人夺走他人的性命，以那样的方式，那么就会对你造成影响，无论你在世界哪个角落，因为这是不对的行为。此事攸关全球，这发生在美国，而我们必须展现团结。」

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）今天表示，佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼苏达州遭警方压制颈部的影片「令人非常痛心」，但他不愿对美国总统川普谈及抗议的爆炸性推文及争议性公开声明置评。

川普29日在推特发文，扬言开枪制止暴徒，写道「「这些暴徒玷污了对死者弗洛伊德的记忆，我不会允许这种事发生。我刚刚与（明尼苏达州）州长华兹通话，告诉他军方随时待命支援。如遇到任何困难，我们就会控制局面；而当抢劫开始，枪声也将响起」。

推特并未将这则推文移除，但加以隐藏，同时标示这则推文违反「赞颂暴力」规定，「推特已判定让人们继续存取该推文，可能符合公共利益」。

英国外相拉布今天告诉英国广播公司（BBC）：「我们希望看到所有那些紧张情势降温，以及美国人团结起来。」

46岁的佛洛伊德（George Floyd）25日在明尼阿波利斯市被4名白人警察拦下并上铐，他当时趴在地上并无武装，一名警察却用膝盖压制他的后颈超过5分钟，佛洛伊德最终断气。警方对非裔美国人执法过当，再度在全美各地点燃怒火。

© 2020 AFP