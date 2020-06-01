北京强推香港国安法 英国7位前外相吁G7成立监督组织

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（法新社伦敦31日电） 北京加强箝制香港，7位英国前外交大臣今天呼吁首相强生（Boris Johnson）敦促七大工业国集团（G7）盟邦成立监督香港的国际组织，作为回应。

中国强推「香港国安法」引发西方强权关切，北京表示，香港去年爆发长达7个月的反送中示威，要对抗「恐怖主义」和「分离主义」，就必须推动这项法律。

英国、美国、澳洲和加拿大发表联合声明，批评北京这项计画，英国则宣布将针对持有英国国民海外护照的香港民众放宽签证权。

但英国政坛不分党派的前外相现在呼吁强生，要做出更主动的回应。

「在国际对这场危机的回应上，英国必须被看到在领导和整合。」

这封信由芮夫金（Malcolm Rifkind）、贝克特（Margaret Beckett）、赫格（William Hague）、韩特（Jeremy Hunt）、米勒班（David Miliband）、欧文（David Owen）、史卓（Jack Straw）联合签署。

他们呼吁强生接触七大工业国集团盟邦，「正式组织国际接触组织、谘询国际伙伴，监督香港情势，并整合联合行动」。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP