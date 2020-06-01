印尼人瑞击败病毒 百岁老妪复元出院

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（法新社泗水31日电） 印尼泗水百岁女人瑞凯姆婷（Kamtim）击败病毒，成为印尼最高龄的2019冠状病毒疾病（COVID-19）复元病患。

印尼官员表示，凯姆婷在家乡泗水经过一个月住院治疗，本周已经出院。泗水是印尼第2大城市，位于东爪哇省。

东爪哇省长柯菲法（Khofifah Indar Parawansa）表示，他希望凯姆婷的复元能在疫情期间激励其他高龄长者。对高龄与罹患慢性疾病患者来说，2019冠状病毒疾病特别危险。

1920年出生的凯姆婷，上个月出现一些症状前往就医，后来确诊感染新型冠状病毒。

凯姆婷的媳妇阿米娜（Siti Aminah）告诉法新社说：「我每天向护理师询问她的病情进展，他们总是告诉我，她非常强壮，并且勤于服药。」

「她非常想要好起来。」

目前并不清楚这位一直宅在家里的人瑞是如何感染到病毒。

阿米娜说：「她从未出门，可能是从一些来串门子的邻居那里感染的。」

印尼目前为止逾2万6000人确诊，1613人不治。人口超过2亿6000万的印尼，是全球采检率最低国家之一。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP