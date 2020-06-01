川普未强硬反制港版国安法 亚股涨声一片

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（法新社香港1日电） 美国总统川普未对中国采取严厉措施，反制「港版国安法」，令投资人松一口气，同时各国进一步松绑防疫封锁措施，持续带动股市走高，亚洲股市今天在香港股市领涨下全面收红。

但美国各地爆发激烈反种族歧视示威活动，引发各界担忧当地再爆发新一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情。同时市场也担心，美国准备松绑防疫限制措施之际，这些抗议活动会对美国经济带来更多冲击。

川普5月29日召开记者会，回应中国强推「港版国安法」一事，记者会登场前，各国股市涌现卖压潮，不过，川普决定采取的反制措施，不如市场原先预期的严厉。

川普表示，他将撤销香港特殊待遇，并禁止部分中国学生进入美国大学求学。他也下令，调查在美国上市的中国企业。

澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师史垂克兰（Tapas Strickland）说：「重要的是…没有新关税或大规模制裁行动，第一阶段贸易协议没有生变，结果不那么令人担忧。」

金融服务公司AxiCorp分析师殷尼斯（Stephen Innes）说，这场记者会「通篇都在批评中国，但没有提及太多相关行动」。

香港股市终场大涨3.4%。东京股市上涨0.8%。上海股市收涨2.2%。新加坡股市上扬1.6%。

雪梨股市收高1.1%。首尔股市大涨1.8%。台北股市上涨1.3%。马尼拉、吉隆坡和曼谷股市也全数收红。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2020 AFP