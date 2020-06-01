澳洲橄榄球联赛被恶作剧 球迷人形立牌惊见连续杀人犯

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（法新社雪梨1日电） 澳洲全国橄榄球联赛发起让球迷在看台上放自己人型立牌充当观众的活动，却遭到恶作剧，恶名昭彰的杀人医生现身看台上，还有一个电视节目修图呈现希特勒的人形立牌。

因为疫情延后的全国橄榄球联赛（NRL）球季于上周末闭门开打，并推出「球迷在看台」（Fan in the Stand）的活动。

依据严格的防疫规定，球迷不能在看台观赛，但可以付22澳元（新台币443元）用自己的照片订制人形立牌，放在自己支持的队伍主场看台上。

大多数人都遵守规定，但当摄影机扫过全场时，还是有眼睛锐利的观众看到异常的人形立牌，包括一条狗，以及英国首相强生的爱将康明兹（Dominic Cummings），他因违反防疫隔离规定出远门前往父母家而引发风波。

不过彭里斯黑豹（Penrith Panthers）和纽卡索骑士（Newcastle Knights）5月31日的对战中，被称为英国「杀人医生」的希普曼（Harold Shipman）人形立牌也出现在看台上，引发争议。

希普曼2000年因谋杀15名病患遭定罪，但据信在他从业生涯将近30年期间共杀害200多人。

有些人觉得这样的恶作剧很好笑，但有些人却笑不出来。

全国橄榄球联赛在给澳洲媒体的声明中表示：「我们正在检讨『球迷在看台』活动的审核程序。上周末是试行，试行的用意就是要排除问题。」

卫报（The Guardian）报导，福斯广播公司体育台（Fox Sports）旗下一个电视节目播出修图呈现希特勒人形立牌的画面后，澳洲犹太社群谴责这是「愚蠢的举动」，福斯体育台已经致歉。（译者：陈昱婷/核稿：林治平）

© 2020 AFP