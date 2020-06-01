神经刀史密斯痛殴白人男子 与种族议题无关

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（法新社洛杉矶31日电） 全美因白人警察害死非裔男子，掀起反种族歧视抗议浪潮，前NBA球员「神经刀」史密斯此时被拍到痛殴白人男子，他解释这与种族无关，单纯是因该男砸了他的车。

TMZ Sports公布的影片显示，前美国职篮NBA克里夫兰骑士后卫史密斯（J.R. Smith）狠踹一名倒地的男子，对方站起来又揍了补上几拳，最后该男落荒而逃。

史密斯称，该男在洛杉矶反警暴力示威活动期间，砸了他的车，破坏车窗。

史密斯也自行在网上发出影片，表示他把车停在住宅区，离示威抗议、商店遭抢地点有段距离。

史密斯在上传推特（Twitter）的影片中说：「我追到他，并修理了他一顿。」

史密斯表示，有必要澄清，他对那名白人男子做的事，动机与种族无关，「这不是仇恨犯罪」。

34岁的史密斯是在NBA打滚了14季的资深老将，上季还为骑士打了11场球，但本季并未和任何球队签约。

美国各地近来的抗议潮，起因于非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前在明尼苏达州明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝盖压颈方式压制在地，最后送医不治。然而，示威活动逐渐变调，加州洛杉矶等地均传出暴力、抢劫等犯罪情事。

© 2020 AFP